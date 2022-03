KTOEÖS'ten açıklama

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkan Ozan Elmalı, göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşının yüzde 45’ini sadece görev yerine gidiş-geliş için harcamasının öğretmenlerin ailevi, sosyal, manevi durumunu olumsuz etkilediğine işaret ederek, göreve yeni başlayan bir öğretmenin bu koşullarda hayata dair temel ihtiyaçlarını karşılamasının nasıl mümkün olacağı sordu.

Elmalı, öğretmenlerin bu mağduriyetlerinin görmezden gelinmeyerek, konunun çözümü için adım atılması gerektiğini vurguladı.

Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, hayatın her geçen gün pahalılaştığı ülkede her gün yapılan zamları eleştirerek, “hükümet halkın en temel gider kalemlerine yaptığı zamlarla toplumun fakirleşmesine, alım gücünün düşmesine neden olmaktadır. Tüp gaz, elektrik, süt, ekmek, akaryakıt peyderpey pahalılaşırken, vatandaş her gün yeni bir zam haberi ile uyanmaktadır” dedi.

Akaryakıt fiyatlarına son 1 yılda yapılan artışa dikkat çeken Elmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sendikamızın yaptığı çalışmada mesleğe yeni başlayan ve ikametgâhı ile görev yaptığı okulu arasındaki mesafe çok fazla olan genel orta öğretime bağlı 300’den fazla öğretmenimizin günde ortalama 110 km yol kat ederek okullarına ulaştığını tespit etmiştir. Her gün devam eden bu yolculuk ortalama 8 lt benzin tüketimine yol açmakta, günde 150 TL’lik yakıt tüketildiği anlamına gelmektedir. Ortalama ayda 22 gün okula giden bir öğretmen sadece okula gidiş gelişleri için aylık 2.300 km yol kat etmektedir. Ekonomi sınıfı bir aracın sadece yakıt masrafı aylık 3.300 TL olup aracın diğer giderleri ile birlikte bir öğretmene aylık toplamda 4.000 TL’lik bir harcama kalemi oluşturulmaktadır.”

LOJMANLAR ÖĞRETMENLERİN KULLANIMINA VERİLMELİ

Öğretmenlerin mağduriyeti için adım atılması gerektiğini vurgulayan Elmalı, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait lojmanların envanterinin dahi bilinmediğini, bu konuda derhal adım atılarak envanter çalışması yapılarak, lojmanların tamir edilip yeni öğretmenlerin kullanımına sunulması gerektiğini kaydetti.

Özellikle Lapta, Karpaz, Güzelyurt, Lefke bölgelerindeki okullara ulaşımda ortaya çıkan bu zorluğun artan akaryakıt fiyatlarıyla daha da başa çıkılmaz hale geldiğine dikkat çeken Elmalı, “Öğretmenlerimiz hem zamandan hem de maliyetten mağdurdur. Bu nedenle bu belirtilen bölgelere ulaşımın kolay sağlanabilmesi için yeni lojmanlar yapılmalıdır. Öğretmenlerin taşımacılığının ücretsiz yapılacağı servisler hizmet vermeli, ya da kat edilen mesafe günde 60 km ve üzerinde olan öğretmenlerimize yolluk ödeneği ödenmelidir. Tüm bunların yapılması, eğitimi merkeze alan bir anlayışla mümkündür” dedi.

KAYNAK OLMADIĞI BAHANE

Kaynak olmadığını söylemenin sadece bir bahane olduğunu ifade eden Elmalı, 2021-2022 yıllarında dış temsilcilikler için 178 milyon 760 bin 532 TL ayrıldığını ve bu paranın yüzde 98’ini kiralar ve maaşların oluşturduğunu, İskele’de 2021-2022 Eğitim yılında hizmete giren İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin ise 8.000.000 TL’ye yapıldığını kaydetti.

Doha, İslamabat, Manama, Maskat, Bişkek, Kuveyt, Abu Dabi, New York, Tel-Aviv gibi şehirlerde açılan toplam 27 KKTC Temsilciliği, Başkonsolosluk ve Büyükelçiliği için ayrılan bütçe ile 22 tane okul yapılabileceğini vurgulayan Ozan Elmalı, 1974’ten bugüne yapılan okul sayısının 20 olduğunu hatırlattı.

Elmalı şöyle devam etti:

“Bu toplumun sırtında ekonomik kambur olan müşavirlere ödenen yıllık 45 milyon TL için; Kalkınma Bankasından partizanca dağıtılan, geri tahsil edilmeyen 748 milyon TL için kaynak vardır. Öğretmenlerimizin gelecek nesilleri yetiştirmelerinde yüklendikleri onurlu ve zorlu görevlerinde Onlara hak ettikleri değerin verilmesi, toplum ve ülke geleceği için önemlidir. Bu konunun takipçisi olacağımız ve gerekli mücadeleyi ortaya koyacağımız bilinmelidir.”