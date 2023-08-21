KTOEÖS'ten yeni eğitim yılı değerlendirmesi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), devletin sağlamakla yükümlü olduğu nitelikli ücretsiz kamusal eğitim için ayrılan bütçenin okullardaki temel ihtiyaçları dahi karşılayamadığını belirterek, Eğitim Bakanlığındaki mevcut yapının eğitimdeki sorunları çözemez halde olduğunu savundu.

Sendika, ayrıca "tam gün eğitim" adı altında Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni programın, 5 bin 47 saat ek ders yükü ve 260 ek öğretmen ihtiyacı yaratacağının bakanlık tarafından görmezden gelindiğini iddia etti.

KTOEÖS yönetimi, bu sabah saat 10.30'da 2023-24 eğitim yılı başında eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yeni eğitim yılına girilirken, 5 okulun depreme dayanıksız ve yıkılma tehlikesi altında olduğunu savundu. Özel okullardan devlet okullarına kayma nedeniyle sınıf başına düşen öğrenci sayısında yükselişler yaşandığını kaydeden Eylem, eksikliği tamamlanmamış bazı münhal ve nakiller bulunduğunu; disiplin, sınıf geçme ve nakil tüzüklerinde güncellemeler gerektiğini belirtti.

Eylem, ayrıca, tam gün eğitim denilerek hiçbir (beslenme, ulaşım, güvenlik vb.) altyapı hazırlığı yapılmadan haftalık ders sayısının artırıldığını ve sendikanın yaptırdığı anket çalışmasına göre yeni eğitim yılına girilirken eğitimde tam bir kaosa doğru gidildiğini ifade etti.

-Zekai

Eylem'in konuşmasının ardından KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, eğitim ve okullarla ilgili genel durum değerlendirmesi yaptı.

Eğitim Bakanlığının "misyonerlik faaliyetleri" altında gerici bir duruma getirildiğini savunan Zekai, bakanlığın şu an için "işgal altında" olduğunu ileri sürdü.

Eğitimin amacından saptırılarak amaçsız ve hedefsiz hale getirildiğini, eğitimde yönlendirme yapılmayıp öğrencilerin sadece sınıf geçirilerek üniversitelerin müşterisi durumuna getirildiğini söyleyen Zekai, okul müfredatlarının da hayatın pratiğinden koparıldığını ifade etti.

Zekai, yüzlerce KKTC'li yetişmiş öğretmen varken Türkiyeli öğretmenlerin istihdam edilmesinin gençleri ve eğitim sistemini heba etme anlamını taşıdığına, aynı işe farklı maaş ödenerek öğretmenlik mesleğinin statüsünün düşürüldüğüne, düşük maaş alan, yolluğu ödenmeyen ve mesleğinde desteklenmeyen öğretmenlerin moral ve motivasyon kaybı yaşadığına dikkat çekti.

Ücretsiz kamusal eğitim hakkının bitirildiğini, devlet okullarının bütçesinin sadece okullardaki temel ihtiyaçların giderilmesine dahi yetmediğini anlatan Zekai, okul altyapılarını "yetersiz", binalarının durumunu ise "içler acısı" olarak niteledi ve Eğitim Bakanlığındaki mevcut yapının sorunları çözemez halde olduğunu savundu.

-"Burslar, torpil ve adam kayırmacılığı..."

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, bursların fakir öğrencileri desteklemek yerine, adam kayırmacılık ve torpil için kullanıldığını, açıklanan öğretmen münhallerinin ihtiyacı karşılayamayacağını ileri sürdü. Zekai, öğretmen maaşlarının Türkiye'deki öğretmenlerin altına düşürüldüğünü, ek mesai gerektiren hizmetlerin ödenmediğini ve öğretmenin angarya çalıştırıldığını iddia etti.

Zekai, mesleki teknik öğretim yasalarından sınıf geçme tüzüğüne, disiplin tüzüğünden eğitim yasasına kadar birçok yasanın örgün eğitimin önünü açacak şekilde güncellenme ihtiyacı bulunduğunu ve uygulamasının da takip edilerek sorunların kalıcı çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

-"18 okuldaki toplam 42 bina risk altında..."

Adnan Zekai, İnşaat Mühendisleri Odası’nın 14 Mart tarihli raporuna göre, risk sıralamasında ilk 100’de Genel Orta Öğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 18 okul ve bu okullara ait 42 bina bulunduğunu belirtti.

Zekai, sendikanın yapmış olduğu araştırma sonuçlarından da bahsederek, bazı okulların depreme dayanıksız ve tehlikeli olduğu için yeni eğitim öğretim yılına başlayamayacağını, okulların çoğunun fiziki durumu ve altyapısının eğitimin mevcut süresi için bile yetersiz olduğunu, okulların tümüne yakınının güvenlik personeli ve sistemlerinin yetersiz olduğunu kaydetti.

Zekai ayrıca, neredeyse tüm okulların spor salonu veya spor alanlarının yetersiz olduğunu söyledi. Yeni programla iki gün öğleden sonra eğitimin olmasıyla birlikte okulların tümünde öğle yemeğini öğrencilere sağlıklı şekilde sağlayacak yeterli kantin/personel ve alanın mevcut olmadığını savunan Zekai, eğitsel kol faaliyetlerinin uygulanmasına yardımcı spor salonu/alanı, bilgisayar, teknoloji tasarım odaları, laboratuvar ekipmanı, sanatsal ekipman, bilgisayar ve internet erişimininse yetersiz olduğunu iddia etti.

-İskele bölgesinde öğrencilerin yüzde 25'i yabancı

Yabancı öğrenciler konusuna da değinen Zekai, İskele bölgesinde yüzde 25, Gazimağusa’da yüzde 20, Girne Bölgesinde yüzde 14 oranında eğitim dilini bilmeyen yabancı öğrenci bulunduğunu söyledi. Zekai, konunun bilimsel paydaşlarla değerlendirilerek, ayakları yere basan çözümler bulunması gerektiğini aktardı.

KKTC’deki kalabalık sınıflar konusuna değinen Zekai, OECD ortalamasında öğrenci sayısının 23 olduğunu kaydetti. Zekai, Genel Orta Eğitim Dairesi'ne bağlı 36 okulun 30’unda yani yüzde 83,3’ünde OECD ortalamasının üstünde öğrenci olduğunu açıkladı.

-Öğretmen münhalleri

En son verilere göre, 15 müdür muavini ve 3 okul müdürü ihtiyacı bulunmasına rağmen münhallerin açılabilmesi için gereken yer değiştirme (nakil) işlemlerinin yapılmadığını söyleyen Zekai, okulların açılmasına kısa bir süre kala müdür, muavin, atölye şefi eksikliklerinin tamamlanmadığını belirterek, bakanlığa Mağusa ve İskele bölgelerindeki okulları gözden çıkarma eleştirisinde bulundu.