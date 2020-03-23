KTOEÖS: "Tüm tedbirler, eşit, adil, demokratik ve tüm kesimler için olmalı"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmenlerin her türlü özveriye ve dayanışmaya hazır olduğunu ancak alınacak tüm tedbirlerin eşit, adil, şeffaf, demokratik ve tüm kesimler için geçerli olmasının temel koşul olduğunu açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın kamuda yetkili sendikaları toplantıya çağırdığını ve Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi olağanüstü bir durum yaşanan ülkemizde de bu dönem için hazırladıkları paket içeriğinin bir kısmını sendikalarla paylaştığını hatırlattı.

Eylem, “Çelişkilerle dolu, belirsiz, haksız, adaletsiz, antidemokratik, sermayeye dokunmayan, ya da dokunmak istemeyen bir anlayışla hazırlandığı anlaşılan bu paket, hak budamayı alışkanlık haline getirmiş UBP-HP hükümetinin bu icraatı da bir kez daha bordrolu çalışanların, emekçilerin krizi fırsat bilip temel haklarına saldırmasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Eğitim; salgını önleme tedbirleri: temel gıda maddeleri, elektrik, su, yakıt ve harçlarda uygulayacağı indirimler; kredi borçlarıyla ilgili düzenlemelere ilişkin önerilerin pakette ortaya konmadığını savunan Eylem, yarını görüp planlayamayan hükümetin öğretmen ve çalışanların aylar sonraki haklarını kasıtlı olarak gündem yaptığını kaydetti.

Eylem, şöyle devam etti:

“Hükümet tedbir ve tasarruftan bahsedecekse öncelikle gelir adaletsizliğinden, örtülülerden, siyasi partilere, derneklere vs. yaptığı ödeneklerden, gereksiz dış temsilciliklerden, müşavirlerden, sermayeye sağladığı teşvik ve muafiyetlerden, vergi kaçakçılığından, sigorta, elektrik borcu aflarından bahsetmelidir”

Gelir adaletsizliği olan bir ülkede tedbirlerin yukarıdan başlatılması, daha fazla kazanandan daha fazla özveri talep edilmesi gerektiğini vurgulayan Eylem, “Özel hastanelere söz geçiremeyen UBP-HP hükümetinin sermayeden özveri ve toplumsal dayanışma talep etmesi mümkün görünmemektedir” ifadelerini kullandı.