Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın 25 okulda öğleden sonra eylemde olacağını açıkladı.

Sendika Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, yarın öğleden sonra Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Mağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Girne Turizm Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde ders yapılmayacağını bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, açıklamasında “Öğrencilerimizin aç kaldığı güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan ‘Tam Gün’ diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Eylem açıklamasında ayrıca şunlara değindi:

“Bakanlık deprem riski olan okullarımızda da diğerlerinde de tek bir çivi çakılmasını, gerekli bakım, onarım, tamirat, güçlendirme yapılmasını sağlamak yerine okullarımızı konteynerlerle doldurmuştur. Bunun yanında, bakanın dökülen okullarımızla ilgili sorumluluğunu öğretmene, okul idarelerine ve öğrencilerimize yıkmaya çalışması da kabul edilemezdir.

Öğretmeni, sendikasını itibarsızlaştırmaya çalışan, dayatmayla, yasa dışı genelgelerle baskı altına almaya çalışan, tehditle öğretmeni yıldırmaya çalışan anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz.”

Sendika ayrıca, 9 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te sendika binasında toplanarak yürüyüş yapılacağını da açıkladı.