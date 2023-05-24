KTOEÖS yarın tüm okullarda grevde olacak, sınavlar da yapılmayacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın 08.30-11.30 saatleri arasında örgütlü olduğu tüm okullarda grev yapılacağını, sınavların da yapılmayacağını duyurdu.

Sendika, yarın saat 08.30’da Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nde basın açıklaması yapacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümetinin dayatmalarla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürdüğünü savundu.

Öğretmenin örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışıldığını öne süren Eylem, “Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek, yarın 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarda grev yapılacağını, sınavların gerçekleştirilmeyeceğini belirtti.

Selma Eylem, Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nde yarın saat 08.30’da basın açıklaması yapılacağını kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığı’na bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.