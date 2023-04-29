KTOEÖS’ten açıklama

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanı’nın A ve B kademe öğretmenlerle ilgili yasa değişikliğini geri çekeceği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.
Sendikanın, öğretmen mağduriyetleri ve eğitim ile ilgili değişiklik taleplerinin bulunduğunu belirten Elmalı, “Eğitim Bakanlığı ile konuşulduğu gibi oluşturulacak ortak metin ile yasanın meclise götürülmesi ve özellikle Göç Yasalı öğretmenlerimizin yaşadığı sıkıntıların ve mağduriyetlerin giderilmesi için adım atılması kaçınılmazdır” dedi.