KTOEÖS’ten açıklama

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümettekilerin halkını düşünen, anlayan, sorumluluk sahibi devlet yöneticileri gibi hareket etmesini isteyerek asgari ücretin halen belirlenmemesini eleştirdi.

KTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı, ülkedeki maddi sıkıntılara değinerek, “Halkın nasıl geçindiği hükümetin umurunda mı?” diye sordu.

Elmalı, yaptığı yazılı açıklamada asgari ücretin belirlenememesini eleştirerek, ilgili bakanın “’Müjdeli haberlerim olacak’ söylemiyle başlayan asgari ücret toplantıları üçüncü sefer de sonuçlanmadığı gibi işveren tarafının emekçilere reva gördüğü yüzde 3’lük artışı çekinmeden ifade etmesi dördüncü perdenin açılacağı bu tiyatroya yeni bir boyut kazandırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Elmalı, asgari ücretin bir aileye yetecek şekilde planlanması, insanların gıda, konut, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olması gerekliliği ile hareket etmesi gereken hükümetlerin, bu ihtiyaçların günlük 100 TL ile sağlanabileceğini öngördüğünü belirterek, “Halkımıza bunun nasıl olacağını anlatmak boyunlarının borcudur.” dedi