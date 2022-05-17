K.T.Ortopedik Özürlüler Derneği binası daha donanımlı hale getiriliyor…Projenin mimari tasarımı tamamlandı

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin mevcut binası korunarak, yapılacak ek binalarla daha donanımlı hale getirilmesi planlanıyor.

Mevcut binanın üst katına yapılacak spor salonu, konferans salonu ve en üst katta yer alacak teras katıyla spor, sosyal ve kültürel aktivitelere daha fazla olanak sağlanacak.

Üst kata yapılacak yeni alana, derneğin Onursal Başkanı Mustafa Çelik anısına, “Mustafa Çelik Spor ve Aktivite Merkezi” adı verilecek.

Adanır Mimarlık-Mühendislik Bürosu tarafından mimari olarak tasarımı tamamlanan proje, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

KİBRİT

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit konuşmasında, şu anda Acil Durum Hastanesi’nin yer aldığı alanda Onursal Başkan Mustafa Çelik tarafından başlatılan bir spor salonu projesi olduğunu hatırlattı.

Pandemi sürecinde halkın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Bakanlar Kurulu kararıyla alana Acil Durum Hastanesi’nin yapılmasına saygı duyduklarını belirten Kibrit, alanda yer alan spor salonu karkası sökülerek, yerine Acil Durum Hastanesi’nin inşa edildiğini hatırlattı.

Bu gelişmeden sonra Adanır Mimarlık-Mühendislik Bürosu’nun kendilerine destek olduğunu ifade eden Kibrit, hem mevcut binanın, hem de sökülen spor salonu karkasının mimari projelerinin çizildiğini kaydetti.

“BİZİM İÇİN HAYATA GEÇİRİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ”

Tunç Adanır ve ekibine teşekkür eden Günay Kibrit, projenin kağıt üzerinde çalışıldığını ifade ederek, hayata geçirilmesinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Derneğin aynı zamanda bir sağlık merkezi olduğuna, fizik tedavi ve rehabilitasyon verildiğine işaret eden Kibrit, derneğe gelen gençlerin ve çocukların tedavinin ardından sosyal hayata katılmaları adına spor salonuna çok ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

“SPOR VE SANAT MOTİVASYON KAYNAĞI”

Ülkede kayıtlı 5 bin 601 engellinin olduğunu dile getiren Günay Kibrit, bu engellilerinin bin 800- 2 bine yakınının bedensel engelli olduğunu söyledi. Derneğin bu kişilerin hayata tam ve eşit katılımı konusunda üstlendiği misyona dikkat çeken Kibrit, spor ve sanatın motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Özellikle kapalı spor salonunun bir an önce hem engelli bireyler hem de diğer gençlerin hizmetine sunulacak şekilde tamamlanmasının önemine vurgu yapan Günay Kibrit, mevcut binanın üst katına yapılacak yeni alanın derneğin Onursal Başkanı Mustafa Çelik’in adını taşıyacağını kaydetti.

Önceki spor salonu projesinin karkası sökülürken, devlet ve hükümet yetkililerinin kendilerine yeni alanda inşaatın yapılmasına destek vereceklerini söylediklerini ifade eden Dernek Başkanı Kibrit, yarından itibaren projenin hayata geçmesi için ziyaretler yaparak, taleplerini ileteceklerini belirtti.

“İNŞALLAH VERDİKLERİ SÖZLERDEN DÖNMEZLER”

Kibrit, “İnşallah verdikleri sözlerden dönmezler” diyerek, yapılması planlanan spor salonunun ülkenin tüm gençlerine kazandırılmasını temenni etti.

Kibrit, imkanı olan herkese maddi ve manevi olarak projenin desteklenmesi çağrısı yaptı.

Günay Kibrit’in konuşmasının ardından projenin mimarları Çağla Kıral ve Su Denktaş tarafından sunum yapılarak, proje tanıtıldı. Hedefin, mevcut altyapı korunarak, yeniden elden geçirilmesi ve sosyal alan yaratılması olduğu belirtildi.