KTÖS, AKEL’i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “iki toplumlu ilişkileri ileriye taşımak” amacıyla başlattığı ziyaretler çerçevesinde dün Kıbrıs Rum siyasi partilerinden AKEL’i ziyaret etti.

KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre KTÖS heyeti, AKEL Genel Sekreteri Stefanus Stefanu ile görüştü. Görüşmeye, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTÖS Yönetim Kurulu üyeleri Müge Evram ve Sevgi Erhalaç katıldı. Görüşmede, AKEL’in Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou da hazır bulundu.

Açıklamada, KTÖS Genel Sekreteri Maviş’in, ziyarette “Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’nin uygulamaları ve düzenlemelerinden daha geniş kapsamda yararlanabilmeleri ve Kıbrıs Türk toplumunun eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan vatandaşlık haklarına erişimin kolaylaştırılması için AKEL’e de sorumluluk düştüğünü” aktardığı belirtildi. Maviş, görüşmede “Kıbrıslı Türklerin yerinin birleşik federal bir Kıbrıs ve AB olduğunu” belirtti.

Maviş, AKEL’in Kıbrıs Türk toplumu için hazırladığı önerileri “olumlu” bulduğunu ifade ederek, önerilerin somutlaştırılması için katkı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

Toplantıda, Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve öneriler paylaşılırken, Kıbrıslı Türklerin eğitim, kültür ve sosyal alanlarda yaşadığı zorluklar da konuşuldu.

Açıklamada, “Karma evliliklerden doğan çocukların sorunları, Kıbrıs Türk Toplumu’nun Erasmus+ programı dışında kalmasının yarattığı olumsuzlukların tartışıldığı görüşmede, özelde öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve genel anlamda toplumun yaşadığı ekonomik eşitsizlikler de tartışıldı” ifadelerine yer verildi.