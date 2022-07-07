KTÖS: “Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapattırmayız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hazırlanan yasa değişiklik önerisiyle 1937 yılından bu yana devlet idaresinde Kıbrıs Türk toplumu için ilkokul öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılabileceğine dikkat çekti.

"Kıbrıs Türk kimliğinin temeli sayılan Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmanın kültürel dönüşüm ve asimilasyona hız katacağı gibi ilkokul öğretmeni yetiştirme kurallarını sulandırarak kamunun dışına açacağını" savunan sendika, “Bu yapılmaya çalışılan Kıbrıslı Türk kimliğine ve sosyal hayatımıza doğrudan müdahaledir. Bu bizim için kesinlikle kabul edilebilir değildir.. Atatürk Öğretmen Akademisi Kıbrıs Türk Kimliğinin ve Kültürünün Temelidir. Dönüşmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz” vurgusu yaptı.

KTÖS Basın Yayın Propaganda Sekreteri Uğur Erilen’in yaptığı açıklamada, ülkedeki ağır ekonomik şartlara elektrik kesintilerinin de eklenmesinin yaşamın her alanını ciddi kaos ortamına sürüklediği bugünlerde halkın boğuşmak zorunda kaldığı sorunlara çözüm araması gereken yetkililerin gezdiği iddia edildi.

Temelinde Kıb-Tek’in özelleştirilmesi yatan elektrik krizinde akaryakıt ihale yolsuzluklarıyla birilerine devasa karlar sağlandığı ileri sürülerek, bilinçli olarak yaratılan elektrik kriziyle insanların hayatı tehlikeye atıldığı ve çok ciddi sorunlarla boğuşan üretim sektörünün daha da zora sokulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Mali ekonomik protokol adı altında TC ile imzalanan dönüştürme metinleri kamu maliyesinde tasarruf adı altında özelleştirme ve peşkeşe, sosyal yaşamımızda ise kimliğimizin kültürümüzün sistematik bir şekilde dönüştürülmesine çanak tutmaktadır. Bu durum Cenevre Sözleşmelerine göre savaş suçu sayılmaktadır” denildi.

“Asimilasyon politikaları” ve “üniversite baronu sermaye sahiplerinin telkinleriyle” hazırlanan yasa değişiklik önerisiyle 1937 yılından bu yana Kıbrıs Türk kimliği ve kültürünün temeli sayılan Atatürk Öğretmen Akademisinin sonunun getirilmesinin söz konusu olacağı kaydedilen açıklamada, “Aynı baronlar 2008 yılında çok süslü vaatler vererek devletin tek Hemşirelik Yüksek Okulunun kapanmasına neden olmuş o gün bu gündür bu ülkede hemşire eğitimi sekteye uğratılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Ercan Havaalanı’nın da özelleştirme mantığı çerçevesinde sermayeye peşkeş çekildiği iddia edildi.

KTÖS açıklaması şöyle devam etti:

“Atatürk Öğretmen Akademisi bu ülkede 1937 yılından bu yana devlet idaresinde Kıbrıs Türk Toplumu için ilkokul öğretmeni yetiştirmektedir. Kamu okulu olması ve bu okula giren öğretmen adaylarımızın para karşılığında değil, sınavla ve seçilerek girmesi bu okulumuzu kamusal eğitim açısından vazgeçilmez yapmaktadır. Kıbrıs Türk Kimliğinin temeli sayılan Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmak kültürel dönüşüm ve asimilasyona hız katacağı gibi İlkokul öğretmeni yetiştirme kurallarını sulandırarak kamunun dışına açmak; hem kalitenin bozulmasını hem de Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasını getirecektir. Bu yapılmaya çalışılan Kıbrıslı Türk kimliğine ve sosyal hayatımıza doğrudan müdahaledir. Bu bizim için kesinlikle kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türk Hava Yolları kaybedildi, Sanayi Holding kaybedildi, Hemşirelik Yüksekokulu kaybedildi, Ercan Havaalanı kaybedildi"