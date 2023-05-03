KTÖS "Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmak istenmesi" gerekçesiyle yarın grev ve eylem yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 09.00’dan itibaren tüm ilkokul, anaokul ve özel eğitim okullarında genel greve gidecek ve Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyerek eylem yapacak.

KTÖS adına açıklama yapan Genel Sekreter Burak Maviş, hükümetin "Atatürk Öğretmen Akademisini kapatması ve öğretmenlerin özlük haklarını hedef alan yasa tasarısını Meclis gündemine alması" gerekçesiyle yarın saat 11.00’de sendikadan yürüyüşe geçip, saat 11.30’da Meclis önünde eylemde olacaklarını açıkladı.

Maviş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Okullarımızın ivedi olarak deprem dayanıklılık ileri tetkiklerine, bu bağlamda güçlendirilmeye ve yeni okullara ihtiyacımız varken, okullarımızın neredeyse tamamı tadilat ve bakıma ihtiyaç duyarken, merkezi ilkokullarda sınıf sayıları 35’e dayanmışken ve yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle Eylül ayında kamu okullarına talebin artması beklenirken, 45 farklı ülkeden öğrencilerin devam ettiği ilköğretime bağlı okulların yarısı yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ve düzenlemelere ihtiyaç duymaktayken, devlet okullarına hükümet tarafından tek bir kuruş bütçe verilmezken, Eğitim Bakanlığı, yaz aylarında sert eylemlere neden olan Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmayı ve öğretmenlerin özlük haklarını hedef alan yasa tasarısını yarın alelacele Meclis gündemine almayı tercih etmiştir.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tek taraflı adımlarla, istişare etmeden, ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle “antidemokratik yasa değişikliğini” geçirmek için öğretmenleri toplumda hedef gösterdiğini iddia eden Maviş, şu ifadeleri kullandı:

“Sendikamız, yaz ayları boyunca ben yaparım olur zihniyeti ve tüm demokratik teamüllere aykırı davranan bir Eğitim Bakanlığıyla mücadele etmiştir. Polis ordusu arkasına saklanarak, kaba kuvvet zoruyla, yasa ve tüzükleri çiğneyerek ve öğretmenleri hiçe sayarak yapılmak istenen değişikliklere karşı her türlü demokratik eylem hakkını kullanmıştır ve kullanmaya da devam edecektir.

Bilinmelidir ki, öğretmenlerin ve toplumun böyle bir gündemi yoktur, nitelikli kamusal eğitim beklentisi vardır. Dayatma protokollerle gündeme gelen, hiçbir pedagojik ve bilimsel zemini olmayan, kamusal eğitimi gözden çıkaran, sermayeye hizmet etmekten başka bir amaç gütmeyen bu önerileri bir kez daha topyekûn reddediyoruz.”

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olduğunu, 86 yıldır topluma nitelikli ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştirdiğini kaydeden Maviş, “Bu adada varoluş mücadelemizin bir simgesi olan Atatürk Öğretmen Akademisini kapattırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Maviş, “Bu toplumu her anlamda karanlıklara hapsetmek isteyen işbirlikçi hükümetlere geçit vermeyeceğiz. Öğretmen onurunu ve haysiyetini çiğnettirmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.