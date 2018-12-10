KTÖS, Avrupa Öğretmen Sendikaları ile işbirliğini genişletiyor

Uluslararası öğretmen değişim programları ve projeleri ile üyelerine mesleki gelişim konusunda destek verme, deneyim kazandırma ve Avrupa ülkelerinde uygulanan farklı eğitim metodları konusunda farkındalık yaratma misyonunu benimseyen KTÖS, Macaristan Öğretmen Sendikası (SEH) ile “Öğretmen Değişim Programı” Anlaşması imzaladı.

2018 yılı başından bu yana, KTÖS ve Macaristan Öğretmen Sendikası’nın proje üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde programın içeriği ile kapsamı oluşturulmuş ve Eğitim Enternasyoneli Avrupa Örgütü ETUCE’nin, Kasım 2018’de Atina’da gerçekleştirilen ETUCE Özel Konferensı’nda bir araya gelen KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Macaristan Öğretmen Sendikası Başkanı Zsuzsa Szabo, yaptıkları toplantıda anlaşma metnine son şeklini vererek Öğretmen Değişim Programı Anlaşmasını imzaladı.

Her iki sendikanın öğretmenlerinin 2019 yılından itibaren Macaristan ve Kıbrıs’a karşılıklı ziyaretlerini kapsayacak olan bu programın amaçları, taraflar arasında eğitimin farklı alanlarında, eğitim yönetimi de dahil olmak üzere (öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve uygulamaları, araç-gereç kullanımı vs.), fikir alış-verişlerini teşvik etmek, öğretmenlerin mesleki iletişim ağlarını genişletmek, sürdürülen iyi uygulamaları yerinde incelemek, yapılan temaslar ve görüşmeler sonucunda farklı vizyonlar edinilmesini sağlamak, başka ülkelerde yürütülen sendikal faaliyetler ile ilgili bilgi edinmek ve değişen sosyo-kültürel dinamikleri eğitim özelinde inceleyerek toplum-eğitim ilişkisi ile ilgili anlayış geliştirmek olarak belirlendi.

KTÖS’ün 2009 yılında Polonya Dayanışma Sendikası ile başlattığı Öğretmen Değişim Programı bugün Letonya, Bulgaristan, Malta ve son olarak Macaristan ile birlikte beş ülkede farklı kapsamlarda sürdürülüyor.