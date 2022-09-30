KTÖS Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı ile görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri ile Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis iki kurum arasındaki işbirliği konularını görüştü.

KTÖS’den verilen bilgiye göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz, Kettis ile Güney Lefkoşa’daki Avrupa Birliği evinde bir araya geldi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş toplantıda, KTÖS üyelerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, Avrupa Birliği’nin farklı alanlarda sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılması ve Kıbrıs’ın kuzeyinde Avrupa vatandaşlığı anlayışının geliştirilmesi için, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi ile yürüttükleri işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.