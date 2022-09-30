KTÖS Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı ile görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yetkilileri ile Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis iki kurum arasındaki işbirliği konularını görüştü.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş toplantıda, KTÖS üyelerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, Avrupa Birliği’nin farklı alanlarda sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılması ve Kıbrıs’ın kuzeyinde Avrupa vatandaşlığı anlayışının geliştirilmesi için, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi ile yürüttükleri işbirliğini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.