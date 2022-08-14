KTÖS: "Basit bir matematik hesabıyla eğitimden tasarruf edilmesinin izahı olmaz"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Bakanı’nın Öğretmenler Yasası’nı tek taraflı değiştirmek istemesinin ne demokrasi, ne eğitim ilkeleri, ne de siyasi teamüller ile uyuştuğunu belirterek, " Basit bir matematik hesabı ile eğitimden tasarruf edilmesinin izahı bile olmaz" dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, Eğitim Bakanı’nın “anti-demokratik” olarak nitelediği tavrının öğretmenler içerisinde büyük tepkiye yol açtığını savunarak, bakanın ortaya bilimsel bir kanıt koyamadan, “az çalışan öğretmenleri çalıştırmaya çalışıyorum” demesinin gailesinin eğitimin niteliği olmadığının ispatı olduğunu kaydetti.

Eğitim Bakanı’nın, ‘yasada yapılan düzenlemeler sonrasında 150 civarında öğretmen tasarrufu olacağını’ sözünün yapılmak istenen değişikliklerin eğitimle alakalı olmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Maviş şu ifadeleri kullandı.

“Rant alanlarına aktarılan milyonlar kimin tasarrufundadır? Basit bir matematik hesabı ile eğitimden tasarruf edilmesinin izahı bile olmazken, diğer rant alanlarına aktarılan milyonlar kimin tasarrufundadır? Bakanlar Kurulu kararları ile ihalesiz yakıt alımından kaynaklı Elektrik Kurumu’nun 223 milyon TL (12 milyon dolar) zarara uğratılması nasıl bir tasarruftur? Müşavirlere yılda ödenen 45 milyon TL’dir. Üçlü Kararname ile atamaların hala devam ettiği bu sistem partisel tasarruf mu? Yurt dışı bürolarına yılda ödenen 96 milyon TL ile kimlere kişisel tasarruf geçilmiştir? Kalkınma Bankasından verilen ancak geri ödemesi yapılmayan 750 milyon TL kimlerin tasarrufunda? Külliye kimin tasarrufundadır? İzinsiz, kaçak külliyenin ihalesi Ankara’da 2 milyar 497 milyon TL ile duyuruldu. Okul, hastane, yol, sosyal alan ihtiyacı ortada dururken, bu külliye kimin tasarrufu? Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği müktesebatı dışında ısrarla tutularak, adanın kuzeyinde yaratılan AKP'nin arka bahçesinin devamı kimin tasarrufudur?