KTÖS, Bilişim Yasası'na itirazlarını Basın-Sen ile birlikte Anayasa Mahkemesine taşıyacak

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Bilişim Yasası karşısındaki itirazlarını Anayasa Mahkemesine, Basın-Sen ile birlikte taşıyacaklarını duyurdu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin, 'bizde ne varsa sizde de olacak’ dayatması ile temel insan haklarını kısıtlamaya dönük yasaları geçirerek, adanın kuzeyindeki varlığını daha da kökleştirme siyasetini ileri taşımakta olduğunu savundu.

Elcil, “Bilişim suçlarını önlemeye yönelik olduğu söylenen ve yasa içerisinde ceza yasasına atıf yapılarak gizlenen maddelerle söz ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması konusunda ortaya koydukları tepkiye rağmen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yasayı imzalamasının ise tam bir hayal kırıklığı yarattığını” belirtti.

"Konu ile ilgili yazılı itiraz ve görüşme talepleri dikkate alınmayarak, normal bir ülkede yaşıyoruz gibi yapılarak yasaya onay verilmesinin, Akıncı’nın baskılara boyun eğdiğinin göstergesi olduğunu" ileri süren Elcil, bu yasanın, ülkede barış, birleşme, insan haklarına saygı ve Kıbrıslı Türklerin siyasal iradesinin kazanılması mücadelesi verenlere yönelik kullanılacağının açık olduğu görüşünü savundu.

Elcil,şu ifadelere de yer verdi:

“ ‘Ben yasayı imzaladım, uygulayacak olanlar sorumlu davransın’ diyerek sorumluluktan kaçan Akıncı bilmelidir ki, siyasi görüşünü ortaya koyan yurtseverlerin bu yasa altında uğrayacakları devlet terörünün birinci sorumlusu kendisi olacaktır. İnsanları dinlemeye bile tahammül edememek, ayrılıkçı rejime hizmettir. ‘Barış isterim’ demekle barış olmayacağını, öncelikle barışa inanan yurtseverlerin cephesinde yer almak gerektiğini Sn. Akıncı’ya hatırlatırız.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bilmelidir ki, oy uğruna saf değiştirmek, ilkeli mücadeleyi terk etmek, kişilik ve kimliğin inkârıdır. Ayrılıkçı rejimle barışık olarak barış ve rejim mücadelesi verilemez. Bilişim yasası altında dayatılanları kabul etmediğimizi tekrardan ortaya koyar, bu yasa karşısındaki itirazımızı anayasa mahkemesine Basın-Sen ile birlikte taşıyacağımızı vurgularız.”