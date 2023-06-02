KTÖS, bugün 7 özel eğitim okulunda grevde

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün 7 özel eğitim ve iş okulunda greve gidiyor.

Özel eğitim okulların güncel durumunu aktarmak ve burada yaşanan sorunları gündeme taşımak amacıyla yapılan grev 08.30-12.30 saatleri arasında olacak. KTÖS, saat 11.30’da ise Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu önünde basın açıklaması yapacak.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, konuyla ilgili açıklamasında, “Gerçek eğitim gündemlerimizden biri özel eğitim okullarımızın güncel durumu ve bu okullarda yaşanan tam gün eğitim fiyaskosudur. Hükümet ve bakanlığın bu konuda da yetersiz ve bilinçsiz olması nedeniyle okullarımızda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır” dedi.

Maviş greve gidilen okulları şöyle sıraladı:

“Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, R.R. Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu”