KTÖS Çalıştay düzenliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da, Uluslararası Eğitim Günü olan bugün “farkındalık ve kapasite artırma çalıştayı” düzenliyor.

SOS Çocukköyü’yle iş birliğinde, üyelerine yönelik çocuk hakları savunuculuğu ve çok kültürlülük kapsamında düzenlenecek Çalıştay, KTÖS Lefkoşa Lokali’nde 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

SOS Çocukköyü Derneği’nin Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Proje Koordinatörü Burcu Mahmutoğlu ve Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu’nun eğitim vereceği çalıştayın teması, “İlköğretim Çağında Bulunan Çocuklarda Farklılıklara Saygı ve Ayrımcılığı Önleme” olarak belirlendi