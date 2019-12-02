KTÖS: "Cezasız kalmamalı"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yeni yapılan okul inşaatının “yapı denetimindeki ihmal nedeniyle” çöktüğüne işaret ederek, sorumluların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamayı yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yapıyı denetleyecek kişi, binayı yapan müteahhit ve en sonunda da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerinin etik ve hukuk yönünden kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Maviş, okulların alt yapılarının geliştirilmesi için “Okulların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Anketi Sonuçları” yayınlamalarının üzerinden beş aylık kısa bir süre geçtikten sonra Girne’de inşaatı devam eden yeni okul binasının çökmesinin, kamu binalarının yapı denetimiyle ilgili ihmalini bir kez daha su yüzene çıkardığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın açıklamalarının kendilerini tatmin etmediğini kaydeden Maviş, suçun inşaat kalıplarında değil, yapı denetiminde aranması gerektiğini belirtti.

Denetimsizlikten sadece yeni inşaatların değil, var olan okulların da zarar görebileceğini kaydeden Maviş, şöyle devam etti:

“Okulların alt yapılarının geliştirilmesi için ‘Okulların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Anketi Sonuçları’ yayınlamalarının üzerinde beş aylık kısa bir süre geçtikten sonra Girne’de inşaatı devam eden yeni okul binasının çökmesi, kamu binalarının yapı denetimi ile ilgili ihmali bir kez daha ortaya çıkarmıştır”

Var olan okulların alt yapı fizibilite çalışması ihtiyacı ve denetiminin ivedilikle yapılması gerektiğini de ifade eden Maviş, şunları kaydetti:

“Kamu okulları içerisinde Değirmenlik İlkokulu ve Dikmen İlkokulu kaygan bir zemine sahiptir. Okul binaları geçici önlemlerle ayakta durmaktadır. Yeni Boğaziçi İlkokulu’nun deprem fizibilite raporu binanın yeniden inşasını öngörmektedir. Geçen yıl yaşanan doğal afetlerde 11 okul hasar görürken, paratoner eksikliğinin de ciddi sonuçları olmuştur. Bir yangın anında okulların tahliyesi veya önleyici önlemler noktası eksik bırakılmış bulgulardır. Yeni yapılmakta olan bir binanın karkasının çökmesi, hali hazırda eğitim veren 160 okulun bina güvenliğini de sorgulatmaktadır”