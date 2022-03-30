KTÖS, cuma günü yapılacak grev ve eyleme katılma nedenleri ile taleplerini açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 1 Nisan Cuma günü Sendikal Platform’a bağlı örgütlerle birlikte grev ve eylemde olacağını duyurarak, grev ve eyleme katılma nedenleri ile taleplerini açıkladı. KTÖS, krizin faturasını öğretmenler ve emekçilerin ödemeyeceğini de vurguladı.

KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTÖS’ün Cuma günü grev yaparak, sendikalar, örgütler, siyasi partiler ve halkın saat 11.00’de Başbakanlık önünde buluşacağı “Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” eyleminde olacağı duyuruldu.

“NEDEN GREVDEYİZ?”

KTÖS’ün greve gitme nedenlerinin sıralandığı açıklamada, “Vergilerin artırılıp ve hayat pahalılığın kaldırılarak vatandaşımızın fakirleştirilmesine göz yummayacağız. Elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, süte, ekmeğe, ete ve aldığımız tüm hizmet ve ürünlere yapılan zamlara karşı sesimizi yükselteceğiz. Türk Lirası’nın yarattığı enflasyona karşı alım gücünün korunması için sokaktayız” denildi.

“NE İSTİYORUZ?”

Sendikanın taleplerine de yer verilen açıklamada, asgari ücret ve kamu maaşlarına yapılan artışa rağmen alım gücünün düştüğü, artışın zamlar karşısında eridiği belirtilerek, Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini kaldırma ve vergi yükümlülüğünü artırma peşinde olduğu savunuldu.

Sendika açıklamasında, iki ayda bir asgari ücrete de dahil olacak şekilde maaş ve ücretlere hayat pahalılığının yansıtılması; Türk Lirası yerine stabil bir para birimi kullanılması; zamların geri alınması ile dar gelirlinin, üreticinin ve esnafın desteklenmesi taleplerine yer verdi.