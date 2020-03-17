KTÖS'den 100 Bin Tl bağış

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmeler Kooperatifi Ltd. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Tıp-İş ve Sağlık örgütlerinin çağrısı üzerine Covid-19 salgınını önleme mücadelesinde kullanılmak üzere 100 Bin TL bağışta bulundu.

KTÖS Mali Sekreteri ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. yönetim kurulu üyesi Mustafa Baybora yaptığı yazılı açıklamada, KTTB, Tıp-İş ve Sağlık örgütlerinin çağrısı üzerine salgının önlenmesi mücadelesinde kullanılması gerekli solunum destek üniteleri, tıbbi araç, gereç, test kitleri ve gerekli ilaçların ivedilikle alınabilmesi için 100 Bin TL maddi katkı yapmayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Baybora, toplumda dayanışmanın önemini vurgulayarak, halk sağlığı için mücadele eden herkesi selamladıklarını kaydetti.