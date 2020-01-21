KTÖS'den ekonomik protokole ilişkin açıklama

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti; Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik protokol ile ilgili “gerçekleri halktan gizlemekten vazgeçmeye” çağırdı.

Elcil yazılı açıklamasında, KKTC’nin kendi kaynaklarıyla dörtlü hükümet döneminde askeri harcamalar için ödediği paranın şimdi Türkiye tarafından tekrardan geri ödendiğini ifade ederek, bunu halka “başarı” olarak sunmanın “Kıbrıs’a ihanet” olduğu görüşünü dile getirdi.

Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde askeri harcamalar için Türkiye Cumhuriyetinin ödemesi gereken fakat çalışanlardan toplanan vergilerle ödenen 680 milyon TL’nin şimdi UBP-HP hükümeti tarafından imzalanan protokol sonrası taksit taksit ödenmeye başlandığını savunan Elcil, hükümeti, Türkiye’den gelen kaynakla ilgili “sevinç” açıklamalarından dolayı eleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın “170 milyon TL alacaklarının müjdesini verdiğini” ifade eden Elcil, “Dünyada kendi parasını alacağı için sevinç duyan başka bir yönetici olduğu görülmüş olay değildir” görüşünü öne sürdü.

Elcil, “harcamaların büyük bölümünün; Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) sorumlu olduğu askeri harcamalara, Ankara’da açılan ihaleleri alan TC’li şirketlerin yürüttüğü projelere, TC’nin siyasi girişimi olan dini yatırımlara, TC’ye ait Girne Öğretmen Evi’nin tadilatına, Çanakkale kamplarına, Polis karakolu yapımlarına, TC’den gelen öğretmen ve memurların maaşlarına, TC’nin kurdurduğu ve elçilik tarafından idare edilen sendika, dernek ve vakıflara, TC’li şirketlere ait olan üniversitelere, TC’li şirketlerin ağırlıkta olduğu turizm sektörüne, TC’nin kurdurduğu esnaf ve zanaatkar örgütlerine, AKP’nin propagandasını yapan ve sadaka dağıtan vakıflara verildiğinin görüldüğünü” de iddia etti.