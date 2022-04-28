KTÖS'den Öğretmenler Sınav Tüzüğü eleştirisi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Öğretmenler Sınav Tüzüğü”nün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP-DP-YDP hükümeti tarafından değiştirilmek istendiğini savunarak eleştirdi.

KTÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuya giriş sürecinde Kamu Hizmeti Komisyonu’na yetki verilmek istendiği ifade edilerek, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun partizanlığa kapı açan mülakat uygulaması olduğu iddia edildi.

Açıklamada, “Gençlerimizin geleceğini karartacak olan bu dayatmayı asla kabul etmediğimizi vurgular, işleyen bir sisteme partizanlık sokmaya çalışanlara gereken cevabı vereceğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi.