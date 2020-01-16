KTÖS'den Tatar ve Güneş gazetesine dava

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, sendikayla ilgili açıklamaları nedeniyle Başbakan Ersin Tatar’ı ve Haber Güneş Gazetesi’ni dava ettiklerini duyurdu.

Elcil, söz konusu açıklamalarda yalancılıkla suçlandıklarını savundu.

Şener Elcil, “Başbakan’ın geçmişteki icraatlarıyla ilgili iddiaları gündeme getirmemiz ve kendisinden açıklama istememiz çok rahatsızlık yaratmış olacak ki bizi yalancılıkla suçlayacak kadar ileri gitti” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında Tatar’ın İngiltere ziyaretine de değinen Şener Elcil, Tatar’ın TC Dışişleri’nin yoğun girişimleri ile İngiltere’ye girebildiğini iddia etti.

Elcil, “Sayın Tatar, ortaya koyduğumuz iddiayı yaptıklarıyla doğruladı. Israrla sırada bekleyen iddialarımızı da cevaplamasını bekliyoruz” ifadelerini de kullandı.