KTÖS'den "tutuklama" ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kitap ve yayın bulundurmayla ilgili “baskıyı” temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirterek, konuyu uluslararası alana taşıyacaklarını açıkladı.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, kitap okumanın, kitap ve yayın bulundurmanın yasak olduğu dönemlerin EOKA’nın faal olduğu altmış yıl önceki İngiliz müstemleke döneminde yaşandığını söyledi.

Elcil, altmış yıl sonra bu günlerde aynı durumla karşı karşıya bulunulduğunu ifade ederek, Türkiye’ye ve hükümet yetkililerine eleştirilerde bulundu.

Elcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bununla beraber adamızın kuzeyinde on dokuz faal üniversite ve 102 bin üniversite öğrencisi vardır. Kitabın, kitap okumanın, yayın bulundurmanın tutuklanma gerekçesi olduğu bir ülkede eğitimden söz etmek, abesle iştigaldir.”

“Ülkede siyasal iradeden söz etmenin mümkün olmadığını” ve KKTC’nin “Siyasi iradesinin TC yetkilileri tarafından esir alındığını” ileri süren Elcil, “esareti dayatanın garantörlüğünü istemek bizi sonsuz bir esarete mahkum edeceği gibi ülkemizin tamamının Türkiye’nin müstemlekesi olması demektir” iddiasında bulundu.

Elcil, Kıbrıs Türk toplumunu var olduğunu iddia ettiği “esaret hayatına” karşı sesini yükseltmeye de çağırdı.