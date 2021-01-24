KTÖS: “Eğitimde günlük kararlar yerine iş birliği, şeffaflık ve güven ihtiyacı var”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), eğitimin günlük politikalarla yönetilmeye çalışıldığını savunarak, günlük politikalar yerine sendikalarla iş birliğine dayalı, şeffaf, topluma güven verici bilgi paylaşımı ve sürdürülebilir planlamaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Enternasyonali tarafından ilan edilen 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Maviş, böyle bir günde eğitim hakkını dile getirmenin, ülkedeki ve dünyadaki yüz yüze ve uzaktan eğitim sorunlarına dikkat çekmenin tüm eğitim paydaşları için bir fırsat olacağını kaydetti.

Eğitim hakkının anayasa ile güvence altına alındığını vurgulayan Maviş, “Eğitim hakkı yasalardan ibaret olmamalı, kamusal, bilimsel, ücretsiz ve laik ilkeler temelinde fırsat eşitliği yaratacak yatırımlarla desteklenmelidir” dedi.

Maviş, Eğitim Enternasyonali’nin geçen yıl eğitimde 5 temel sorunu; kamusal eğitime ayrılan bütçe yetersizliği ve özelleştirmeler; öğretmenlerin statüsü, istihdamı ve çalışma koşullarının kötüleşmesi; sendikal haklar ve insan hakları ihlali ve eğitimcilerin politik gelişime dahil edilmesindeki isteksizlik; adaletsiz eğitim sistemleri, mültecilere, göçmenlere ve savunmasızlara karşı dışlama ve ayrımcılık yapma; iklim değişikliği eğitimi de dahil olmak üzere sürdürülebilir nitelikli eğitim hakkındaki fırsat eşitsizlikleri başlıklarında özetlediğine dikkat çekti.

Yaşanan salgının, eğitimdeki bu beş temel sorun ile yüzleşmeye neden olduğunu belirten Maviş, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin sorunlarının nedeni olan bu beş temel sorun ile ilgili yıllardan beri yapıcı adımlar atılmaması ve kamusal okullara yatırım yapılmaması sebebiyle eşitsizliklerin derinleştiğini ileri sürdü.

Maviş, “Mart 2020’den beridir yüz yüze veya uzaktan eğitim/öğretim faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde organize etme noktasında deneyim kazanılmasına rağmen, eğitim günlük politikalar ile yönetilmeye çalışılıyor. Günlük politikalar yerine sendikalarla iş birliğine dayalı, şeffaf, topluma güven verici bilgi paylaşımı ve sürdürülebilir planlamaya ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.

Yarıyıl tatili sonrası okulların açılmasıyla ilgili yaşanan kargaşanın günlük politikaların en büyük örneklerinden biri olduğunu savunan Maviş, okulların açılmasıyla ilgili ve özelde Girne bölgesi için alınan kararın tamamen plansız bir şekilde alındığını , bölgede yaşayan halk ve bölge okullarına devam eden öğrencilerle bu okullarda görev yapan öğretmenler için anomaliler yarattığını ileri sürdü.

“PANDEMİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM POLİTİKASI OLUŞTURMA GEREKLİLİĞİNİ YAŞAYARAK GÖSTERMİŞTİR”

“Son 20 yılda hükümete gelmiş birçok parti Eğitim Bakanlığı’nda görev almıştır. Ortaya konulan politikalar ‘yap-boz’dan öteye geçmemiştir. Yaşadığımız sorunların büyük bir bölümü siyasi istikrarsızlık ve kamusal eğitime yatırım eksikliğinden dolayıdır. Bu anlamda pandemi bizlere sürdürülebilir bir eğitim politikası oluşturma gerekliliğini yaşayarak göstermiştir.” diyen Maviş, pandemi dönemi nitelikli kamusal eğitim önerilerini şöyle sıraladı:

1- “Eğitim Bilim Danışma Kurulu” oluşturulsun ve pandemi dönemi planlama, eğitim sendikaları, siyasi partiler ve akademisyenlerle birlikte yapılsın.

2- Öğretmenler ve eğitim hizmetlileri öncelikli olarak aşılansın.

3- Okullarda vaka tespit edilmesi halinde aşama aşama nasıl bir yol izleneceği topluma şeffaf bir şekilde izah edilsin.

4- Okulların yüz yüze eğitime veya uzaktan eğitime hangi koşullarda, neye göre devam edeceği bir protokolle sabitlensin.

5- Sağlık, güvenlik ve sosyal mesafe ile ilgili kurallar okullar ve taşımacılık için bağlayıcı olsun, Temel Sağlık Dairesi destek amaçlı denetimler yapsın.

6- Okul Pandemi Kurullarına yetki ve bütçe verilsin.

7- Kamusal okullar dışındaki eğitim/bakım kurumları sürekli denetlensin.

8- Uzaktan eğitimin kesintisiz mümkün olabilmesi için ortaya koyduğumuz 16 maddelik bütünsel önerilerimiz dikkate alınsın.

9- Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim için üstüne düşeni yerel kurulum sistemi ve yerel eğitim programı kullanarak hayata geçirmelidir. Bu konuda başta DAÜ ve AÖA olmak üzere yerel üniversitelerden destek alınsın.

10- Uzaktan öğretim, kamusal ve ücretsiz eğitimin bir parçasıdır. Eğitim Bakanlığı bunun sorumluluğunu ailelere yıkmamalı, ücretsiz tablet ve ücretsiz internet erişim desteği vermelidir.

11- Yüz yüze eğitim esas olandır. Okulların açık kalabilmesi ve virüsle açık bir şekilde mücadele edebilmek için okul dışı tüm ortamlar için cesur kararlar üretilmeli, denetim yapılmalı ve ülkeye girişlerde karantina uygulaması devam etmelidir.

Maviş, Uluslararası Eğitim Günü’nde hükümeti, kamusal eğitime, öğrencilere ve öğretmenlere yatırım yapmaya, tüm çocukların ücretsiz nitelikli kamusal eğitim hakkını sağlamaya çağırdı, tüm öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ikinci dönem geçirmelerini diledi.