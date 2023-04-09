KTÖS, EL-SEN'e destek için yarın Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve gidecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve giderek EL-SEN’e destek vereceğini duyurdu.
Açıklamada, Sendikal Platform toplantısında alınan karar doğrultusunda yarın EL-SEN’e destek vermek amacıyla 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda grev yapılacağı aktarıldı.
“Halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini hiçe sayan UBP-DP-YDP hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü saat bir kez daha malum yasayı Meclis’ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir” denilerek, halka eylemlere destek vermeleri çağrısı yapıldı.