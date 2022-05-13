KTÖS, hükümetin Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını savundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kurulan hükümetin Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yansıtmadığını savunarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne KKTC’ye ait olduğunu ifade ettiği bir anahtar bıraktı.

KTÖS Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı eylemde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümeti kurup bozanın, başbakanı değiştirenin, cumhurbaşkanlığı makamına gelecek kişiyi belirleyenin, siyasi, ekonomik gelişmelerin, toplumsal travmanın sebebinin neresi olduğunun artık herkes tarafından bilindiğini iddia etti.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları’nun okuduğu bildiride, adanın kuzeyinde Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen, siyasi iradesini ortadan kaldıran, bağımlı siyasi bir rejim kurulduğu öne sürüldü.

Krizi gizlemek için yapay hükümet krizleri yaratılarak gündemin değiştirilmeye çalışıldığının da savulduğu bildiride, müdahalelere, kendisine yapılanlara ses çıkarmayıp, toplumla paylaşmayan siyasilerin tarihe geçeceği belirtildi.