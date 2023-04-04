KTÖS ile KTOEÖS "Gazimağusa'ya ilahiyat koleji" yapılacağı açıklamasını eleştirdi

KTÖS ile KTOEÖS Gazimağusa’ya yapılacağı açıklanan ilahiyat kolejini eleştirdi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, “Bizim, kalbimizde de beynimizde de Atatürk var” dedi. KTOEÖS Genel Başkanı Ozan Elmalı ise temel sorunun basiretsiz, öngörüsüz insanların iktidar sahibi olması olduğunun altını çizdi.Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolde yer alan “Gazimağusa’ya ilahiyat koleji” kararını eleştirdi.
KTOEÖS Genel Başkanı Ozan Elmalı ise temel sorunun basiretsiz, öngörüsüz insanların iktidar sahibi olması olduğunun altını çizdi. Basiretsiz bir yaklaşım olduğunu belirten Elmalı, iradesiz bir iktidar olduğunu ifade etti. Haftalarca eylem yaptıklarını hatırlan Elmalı, eğitimdeki sorunların çözülmediğini belirtti. Toplumla dalga geçercesine Gazimağusa'ya ilahiyat koleji yapılacağı söylendiğine işaret eden Elmalı, "Bu toplumun ihtiyacı bu mudur?" sorusunu sordu.
Eylem destek veren KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise "Bizim ilahiyat kolejine ihtiyacımız yok. Bizim laik ve bilimsel bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var." dedi.