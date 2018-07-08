KTÖS, İLKÖĞRETİM DAİRESİ İLE NAKİL GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADIĞINI DUYURDU

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ilkokul öğretmenleriyle ilgili nakil görüşmelerine başlandığını açıkladı.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen ile Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı Akgün Kaçmaz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika ile İlköğretim Dairesi arasındaki nakil görüşmeleri başladı.

Buna göre, öğretmenler nakil sıraları için aranacak, kararlarını erken vermeleri ve ilgililerle iletmeleri istenecek. Nakil bekleyen ancak henüz aranmayan öğretmenlerin de yetkililere ulaşması gerek.

Sendikanın ve bakanlığın öncelikleri belirlediği protokol çerçevesinde 29 Haziran’da başlayan görüşmelerin Kamu Hizmeti Komisyonu’nun belirlediği zaman ve kurallar çerçevesinde tamamlanması hedefleniyor.

Erilen ve Kaçmaz’ın belirttiğine göre, nakil görüşmeleri uzun mesai saatlerine rağmen uyum, eğitim-öğretim faaliyetlerine de olumlu yansıyacak şekilde sürüyor