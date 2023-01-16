KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nu eleştirdi

KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN, “din kurslarını desteklediği” gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

Ortak basın açıklaması yapan sendikalar, katıldığı bir televizyon programında “din kurslarını desteklediğini” söyleyen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, “tarikatları ve cemaatleri çocukların eğitiminde söz sahibi yapma düşüncesinin” toplumda infial uyandırdığını öne sürdü.

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği, Eğitim Çağındaki Talebelere Yardım Derneği ve Kurs-Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin, İslamcı cemaatlerden olan “Süleymancılara” ait olduğu belirtilen açıklamada, bu cemaatin nihai hedefinin; kendi görüşleri ile şekillenmiş bir İslam devleti olduğu kaydedildi.

Sendikalar, şöyle devam etti:

“Sayın Nazım Çavuşoğlu’na hatırlatırız ki; Anayasanın 1. maddesi demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyeti anlatır. Cumhuriyeti yıkma hedefinde olan bu tarikatlara izin vermenin karşılığı Fasıl 154 olacaktır.

Anayasanın 23. ve 59. maddesinin gereklerini yerine getirmeyen Sn. Çavuşoğlu; cemaat ve tarikatların yatılı düzenlediği kurslara izin verip vermediği, kursların nerede olduğu, denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği, din kursunun amacı, plan-programı, eğiticilerin nitelikleri, eğitim yeri ve ortamı ile ilgili kamuoyuna bilgi vermekten de kaçınmaktadır.

İlkokul çağındaki öğrencilerin tarikatların ve cemaatlerin özel yurtlarında barınması ile ilgili de söz söylemeyen Eğitim Bakanına bir kez daha hatırlatırız ki, 18 yaş altındaki bireylerin tamamı çocuktur ve ebeveynleri dışında birileri tarafından bakım verilmesi ancak devlet kontrolünde ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yapılabilir.

Temmuz 2022’den beri kurs yerleri ile ilgili bilgi vermeyen Eğitim Bakanına iki öğretmen sendikası olarak tarikatların yatılı din kursu verdikleri Mağusa, İskele ve Gaziveren’deki adreslerini paylaştığımızı da hatırlatırız.”