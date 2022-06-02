Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Müzakereler yeniden başlamalı, Güven Yaratıcı Önlemler hayata geçirilmeli, toplum nefes almalıdır” çağrısında bulundu.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumu, ülke tarihindeki en ağır ekonomik koşullar altında her geçen gün ezilmektedir. Ülkemizde var olan ekonomik ve siyasi koşulların temelini, Kıbrıs’ın Kuzeyinin alt yönetim olması ve Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması oluşturmaktadır” denildi.

Baybora, “Müzakerelerin yeniden başlaması, Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelinde çözüm bulması Kıbrıslı Türkler açısından önem arz etmektedir. Kapsamlı çözüme ulaşabilmek için güven yaratıcı önlemlerin hayat bulması gerekir” diyerek şunları kaydetti:

“GYÖ içerisinde yer alan Mağusa Limanı’nın uluslararası ticarete açılması, Ercan Havaalanı’na doğrudan uçuşların başlatılması ve BM Güvelik konseyi 550 ve 789 sayılı kararlarına göre Maraş’ın BM kontrolünde yasal sahiplerine devredilmesi, Kıbrıs sorununun çözümüne büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.”

“Tüm bunlarla birlikte, Kıbrıslı Türklerin ülkemiz çevresinde var olan hidrokarbonlar üzerindeki haklarının, Kıbrıslı Türk liderliği tarafından göz ardı edilmemesi gerekir” diyen Baybrora, “Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelinde çözüm bulması, Doğu Akdenize istikrar getirmenin yanında, Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve siyasi sıkıntılarını büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır” ifadelerinde bulundu.

Baybora, “Ekonomik, toplumsal ve siyasal sorunların çözümünü uzakta aramayalım, çözümün anahtarı iki toplumun elindedir. Müzakereler yeniden başlamalı, güven yaratıcı önlemler hayata geçirilmeli, toplum nefes almalıdır” çağrısında bulundu.