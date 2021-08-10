KTÖS: "Sağlık üzerinden siyaset yapılıyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “sağlık üzerinden siyaset yapıldığını” belirterek eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ersin Tatar, Ergün Olgun, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerde bulunan KTÖS, aşıların kimlere yapıldığının listesinin Güney Kıbrıs’la paylaşılmamasının toplumu mağdur ettiğini, yurt dışında öğrenime gidecek gençlerin ve insanların seyahat özgürlüklerine engel çıkardığını öne sürdü.

Sağlık üzerinden siyaset yapıldığını iddia eden KTÖS, aşılama listelerinin paylaşılmaması halinde, bu sorumluluğu kendilerinin alacağını ve aşıların başvurularını Güney Kıbrıs’a ileteceklerini kaydetti.