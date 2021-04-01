KTÖS: “Sağlık ve eğitim kaosa sürükleniyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “Covid-19 salgınını iyi yönetemeyen anlayışın ülke insanını açlığa, işsizliğe mahkûm ederken, çıkar çetelerine menfaat sağlamak için atılan adımlar nedeniyle sağlık ve eğitimin de kaosa sürüklendiğini, son olarak öğretmenlerle sendikaların günah keçisi yapılmaya çalışıldığını” iddia etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bütçenin verdiği açığı kapatmak için çalışanların maaş ve ücretlerine göz dikildiğini kaydetti.

Hükümetin aşı politikasını da eleştiren Elcil, “Son yaşanan seçimde yapılan usulsüz istihdamlarla ilgili bütçeye 21 milyon TL ek yük getiren Tatar-UBP zihniyeti, Adanın kuzeyinde yaşayanların tümünü aşılamak için gerekli olan 30 milyon TL’yi bulamamaktadır.” iddiasında bulundu.

Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlaması için aşı, sağlık ve güvenlik önlemlerinin birlikte ele alınması gerektiğini de kaydeden Elcil, okulların ihtiyaçlarını ve uluslararası eğitim örgütlerinin öğretmenlerin aşılanmada öncelikli meslek grubu olduklarına dair açıklamalarını görmezden geldiğini savunduğu Cumhurbaşkanı ile UBP’nin zihniyetine eleştiriler yönelterek dünyada salgın bitse de Kıbrıs’ın kuzeyinde bitmeyeceğini savundu.