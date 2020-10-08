KTÖS: "Sorumsuzluğun önüne geçebilecek mekanizmalar yetersiz kaldı"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) son altı ay içerisinde “seçim için her şey mubahtır” anlayışının hat safhaya çıktığını, “sorumsuzluğun önüne geçebilecek mekanizmaların yetersiz kaldığını” savundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Murat Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Tatar’ın toplumun iradesini yok sayan tavır sergilediğini iddia ederek, bunun “siyasetin içine düştüğü bulanıklığın göstergesi olduğunu” ileri sürdü.

Maviş, “Son altı aydır salgın süreci yönetimi yerine ‘seçim süreci’ yönetimine odaklanan Hükümet, okulların sağlıklı ve güvenli açılımı ile ilgili şeffaf kararlar üretememiştir” dedi.

“Gerek hükümetin gerekse Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitim ile ilgili aldığı kararların okullarda karmaşaya neden olduğunu, faaliyetlerin sürdürülmesini zorlaştırdığını” belirten Maviş, Komitenin özel gereksinimli bireyler ve okul öncesi öğrenciler için aldığı kararların eğitim adına endişe verici olduğunu belirtti.

“SEÇİM İÇİN DEĞİL, EĞİTİM İÇİN PCR TESTİ”

Hükümet ve Komitenin, sağlıklı ve güvenli okullar oluşturabilmek için öğretmenlere ve öğrencilere random PCR testi yapılması talebini göz ardı ettiğini, seçimlerde görev alacak binlerce kişiye ise ücretsiz PCR testi yapma kararı aldığını belirtti.

Maviş, “Seçimlere gösterilen özen gibi, öğrencilere ve öğretmenlerimize de özen gösterilmesini istiyor ve PCR testi talebimizi yineliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Temel Sağlık Dairesi yetkililerinin okulları gezip denetlemediğini ve alınan önlemler ve gönderilen temizlik malzemelerinin yeterliliği ile ilgili görüşünü söylemediğini kaydeden Maviş, bir an önce şeffaflık adına denetimlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Öğrenci başına yarım ölçek el dezenfektanı ve yüzey temizleyici ile birlikte birer maske gönderilen okullara, seçim sandıkları kurulacağını ve seçim gününde binlerce kişinin okulları ziyaret edeceğini hatırlatan Maviş, bu yoğunluğun, okullardaki sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili zaaf oluşturacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) temizlik ile ilgili önlem aldığını iddia etse de, ertesi gün okullarda sıkıntılar baş göstereceğini iddia eden Maviş, yetkili kurumların aldığı önlemlerle ilgili topluma şeffaf bilgi vermesi ve ek hijyen malzemesini okullara göndermesi gerektiği görüşünü bildirdi.



Maviş, “Bu anlamda okul yöneticilerimize çağrımız çocuklarımızın kullanacağı yarım ölçek hijyen malzemelerini ertesi günü düşünerek seçim için kullandırmamaları ve kendi önlemlerini almalarıdır.” ifadelerini kullandı.