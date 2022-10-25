KTÖS'ten açıklama: "IMAGINE Barış Kültürü Eğitim Programı 2022-23 akademik yılında da devam edecek olması sevindirici"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi'nin okullar, öğretmenler ve öğrenciler arası güven yaratıcı faaliyetleri kapsamında 2016 yılından beridir yürütülen ve iki toplumdan 6 binden fazla öğrenciyi bir araya getirmeyi başaran "IMAGINE" barış kültürü eğitimi programının, 2022-23 akademik yılında devam edecek olmasının sevindirici olduğunu bildirdi.
Gelener, "KTÖS olarak eğitim sistemimiz içerisinde bu temaların daha fazla yer almasını talep etmekte ve bu yönde çalışmalar üretmekteyiz. 'IMAGINE' birçok talebimizi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması ve birbirini tanıması adına da önemlidir. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, Kıbrıs adasındaki tüm öğretmen ve öğrencilere açık olan bu eğitim programını desteklediğimizi ifade eder ve tüm okullarımızı programa katılmaya davet ederiz." ifadelerini kullandı.