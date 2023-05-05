KTÖS'ten hükümete "partizanca istihdam" eleştirisi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümeti partizanca istihdam yapmak ve halk sorunlarıyla ilgilenmemekle suçladı.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, münhal açmadan, liyakat aramadan, sınav yapmadan, partizanca ara seçimlere yönelik istihdam yapıldığını ileri sürdü.
Bir vekilin belirleneceği ara seçimler için 30 milyon TL harcanacağını savunan Maviş, hükümetin devlet okulları ve eğitim konusunda samimi olmadığını savundu.
Maviş ayrıca, stabil bir para birimine geçilmesi, hayat pahalılığının ücretlere iki ayda bir yansıtılması, eğitim niteliğinin ve okul kapasitelerinin arttırılması, kamuya istihdamların liyakate dayalı ve sınavla yapılması gerektiğini belirtti.