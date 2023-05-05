KTÖS'ten hükümete "partizanca istihdam" eleştirisi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümeti partizanca istihdam yapmak ve halk sorunlarıyla ilgilenmemekle suçladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, münhal açmadan, liyakat aramadan, sınav yapmadan, partizanca ara seçimlere yönelik istihdam yapıldığını ileri sürdü.

Halkın geçim derdinde olduğunu, dört ayda hayat pahalılığının yüzde 15, Türk Lirası’nın bir yılda Sterlin karşısında yüzde 32, Euro karşısında yüzde 38 oranında değer kaybına uğradığını, Mart 2022’ye göre yıllık enflasyonun yüzde 67.34, yıllık gıda enflasyonunun yüzde 78’i geçtiğini kaydeden Maviş, hükümetin bunları görmezden geldiğini iddia etti.

Bir vekilin belirleneceği ara seçimler için 30 milyon TL harcanacağını savunan Maviş, hükümetin devlet okulları ve eğitim konusunda samimi olmadığını savundu.

Maviş ayrıca, stabil bir para birimine geçilmesi, hayat pahalılığının ücretlere iki ayda bir yansıtılması, eğitim niteliğinin ve okul kapasitelerinin arttırılması, kamuya istihdamların liyakate dayalı ve sınavla yapılması gerektiğini belirtti.