KTÖS'ten KTOEÖS’ün eylemine destek

KTÖS'ten KTOEÖS’ün eylemine destek
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) bugün düzenleyeceği yürüyüş ve eyleme destek belirtti.

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Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, mücadelenin her alanda ve koşulda süreceğini belirterek, “Sokakta yerimizi alacağız” dedi.

KTOEÖS, nitelikli, bilimsel, kamusal eğitim, aydınlık gelecek, öğretmen, öğrenci ve veliler için eylemde olacağını duyurmuş, dayatmalara, yasa dışılığa, tehditlere, toplumu hedef alan saldırılara karşı omuz omuza mücadele edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

KTOEÖS’e üye öğretmenler bugün saat 15.00’te sendika binası önünde başlayıp, Meclis güzergahından devam edecek ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde sona erecek yürüyüşün ardından açıklama yapacak.

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