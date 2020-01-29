banner22

KTÖS, toplanan yardımları KESK ve EĞİTİM-SEN’e teslim ediyor

KTÖS, toplanan yardımları KESK ve EĞİTİM-SEN’e teslim ediyor
banner32

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Elazığ’daki depremzedeler için yardım kampanyasında toplananların KESK ve EĞİTİM-SEN’e teslim edileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili KTÖS’ten yapılan açıklamada, Elazığ için başlatılan kampanya sonunda toplanan miktarın ihtiyaçlı ailelere güvenle ulaştırması adına KESK ve Eğitim-Sen’e teslim edileceği belirtildi.

“Yardım etmek isteyen öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımız, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nde açılan dayanışma hesabına katkı yapabilir” denilen açıklamada, öğretmenlerin okullarında hazırladıkları yetki formlarıyla veya telefonla; vatandaşların ise KTÖS’e veya Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’ne giderek yapabileceğini belirtti.

Açıklamada 15 Şubat tarihine kadar devam edecek kampanyayla ilgili detaylı bilgiye KTÖS veya Kooperatif şubelerinden ulaşabileceği kaydedildi.

Kampanya için hesap numarasının “KTÖS/Elazığ Yardımlaşma. Hesap No: LYTLI – 141303. K.T. Öğretmenler Kooperatifi Ltd.” olduğu belirtildi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Yerel Yönetimlerde Finansal Öz Değerlendirme çalışmasının...
Yerel Yönetimlerde Finansal Öz Değerlendirme çalışmasının...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿