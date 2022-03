KTÖS, Ukrayna Eğitim Sendikası’na dayanışma mesajı iletti

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Ukrayna Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Başkanı Georgiy Trukhanov’a dayanışma mesajı iletti.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, mesajda, “Rus işgalinin kınadığını, Eğitim Enternasyonali Avrupa Bölge Örgütü ve Avrupa Sendikalarının Eğitim Komitesi (ETUCE) ile birlikte Ukrayna’daki meslektaşları ve topluma destek verecekleri” belirtildi.

Dayanışma mesajının tam metni şöyle:

“KTÖS olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini ve saldırısını bir kez daha kınıyor, olayları büyük bir endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz. Savaş, şiddet ve masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Savaşların yıkıcı etkisini birinci elden bilen bir toplum olarak bizler, Ukrayna'daki eğitimcilerin, akademisyenlerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve tüm halkın yanında yer alıyor, Rusya'nın baskı ve saldırılarına karşı güçlü duruşunu ve mücadelesini destekliyoruz.

Tüm insanlar ve çocuklar güvenlik içinde yaşamayı, eğitim ve sağlık hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmeyi ve insancıl hukuk tarafından korunmayı hak ediyor. Rusya'nın savaş eylemi sadece Ukrayna'yı ve bölgeyi değil, tüm dünyayı tehdit etmekte ve tüm dünyada barışı tesis etmek için yapılan tüm çabaları baltalamaktadır.

Eğitimciler olarak öğrencilerimize barışı, dayanışmayı ve hoşgörüyü öğretmeye devam edecek, her türlü savaşın ve savaşı meşrulaştıran siyasetin her zaman karşısında olacağız.

Kalbimiz Ukrayna halkı ve oradaki meslektaşlarımızla birlikte. Bir kez daha Rusya'yı bölgedeki yıkıcı eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.”