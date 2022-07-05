KTÖS ve KTOEÖS yarın bakanlık önünde eylem yapacak…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ortak açıklama yaparak Atatürk Öğretmen Akademisi'nin kapatılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

KTOES ve KTÖS“ okulların gerçek sorunları ile ilgilenmediği, okulların kapasitesini artırmakla ilgili bir vizyonu ve amacı olmadığı” gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı’nı protesto etmek amacıyla yarın bakanlık önünde eylem yapacağını duyurdu.

Yazılı ortak açıklamada, eylemin saat 13.30’da yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin Atatürk Öğretmen Akademisi'ni kapatma, Türkiye ve KKTC’de kayıtlı tüm üniversitelere ilkokul ve okulöncesi öğretmeni yetiştirmeyi devrederek öğretmen niteliğini bozmak için düğmeye bastığı iddia edilen açıklamada, hükümetin öğretmenlerin haklarını budama gibi bir misyon seçtiği de savunuldu.

Öğretim yılı öncesi kamudaki okulların eksiklikleri, kapasiteleri, ihtiyaçları ve eğitimin diğer unsurları ile ilgili sendikaların ortaya koyduğu verilerin bir dosya ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na iletildiği belirtilen açıklamada, “Konu ile ilgili Yenidüzen gazetesine kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, yayınlanan raporların kendisine henüz ulaşmadığını belirtmiştir. Ancak, Elçilik tarafından gönderilen bir takım belgelerin ellerine ulaştığı anlaşılmaktadır. Protokolün uygulanması için düğmeye basılmış” ifadeleri yer aldı.

Eğitim Bakanlığı’nın okullar ile ilgili hiçbir yatırım yapmadığı, hibe olarak yapılan okulların altyapısını dahi tamamlamadığı savunulan açıklamada şunlar ifade edildi:

“Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkilileri ne yazık ki sadece yasa, tüzük ve genelgeler üzerinde çalışmalar yaparak 'öğretmen haklarını nasıl budayabilirim' anlayışını kendisine misyon edinmiştir. Basın önünde öğretmenin emeğini yüceltip, öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahsederken, kapalı kapılar ardında öğretmenlerin yasal haklarını azaltmak için kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmek samimiyetsizlik değil midir? Kendisi de öğretmen olan Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı olarak öğretmeninin yanında mı karşısında mı duracağına karar vermelidir".

Ortak açıklamada, Türkiye ile imzalanan protokolün; ekonomik kalkınmayı değil; eğitim sisteminden yaşam tarzına kadar Kıbrıs Türk toplumunu dönüştürmeyi amaçladığı ve Kıbrıslı Türk varlığını, kültürünü, kurumlarını yok etmeye yönelik bir protokol olduğunun bir kez daha kanıtlandığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Daha önce bu süreçleri KTHY, Sanayi Holding, Hemşirelik Yüksekokulu gibi örneklerde yaşamıştık. Bir öz kuruluşumuzu daha size kapattırmayacağız”. denildi.