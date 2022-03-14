KTÖS ve KTOEÖS’ten hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ekonomik sorunların çözümünün mevcut hükümetle mümkün olmadığını iddia ederek, eleştirilerde bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, yaptıkları ortak açıklamada, her gün iğneden ipliğe tüm mal ve hizmetlere zam gelmesinin, maaş ve ücretlerin eriyerek alım gücünün düşmesinin temel nedeninin, “Türkiye ekonomisine bağımlılık” ve “Türk Lirası kullanımı” olduğunu savundu.

Akaryakıt zammıyla okul taşımacılığının durması ve okullara öğrencilerin gidememesine kadar varan sürecin temel nedeninin de Türkiye’ye bağımlılık olduğu kaydedilen açıklamada, “ekonomik sorunların çözümünün,kendi toplumuna sırtını çevirmiş, atanmış siyasilerle” mümkün olmadığı iddia edildi.

KTÖS ile KTOEÖS, KAR-İŞ’in eylemine destek belirterek, “Her fırsatta çocukların eğitim hakkı diye bağırıp çağıranlar, akaryakıta gelen zamlar yüzünden yaşananlar konusunda sessizliğe büründüler” eleştirisinde bulundu.

Türkiye yönetimine de eleştirilerde bulunulan ortak açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin “yanlış yönetilmesinin” bedelini Kıbrıslı Türklerin siyasi ve ekonomik olarak çok ağır ödediği ileri sürüldü.

Açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın borçlanmasının engellendiği iddia edildi.