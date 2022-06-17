KTÖS ve KTOEÖS’ten Ortak Mektup

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Akademisyen Doç. Dr. Yonca Özdemir’in 15 yıldır emek verdiği ODTÜ Kuzey Kıbrıs’taki görevinden “sözleşmesi yenilenmeyerek” uzaklaştırılmasını eleştirdi.

KTÖS ve KTEOÖS, bu tip durumların ODTÜ’nün itibarının zedelenmesine yol açtığını, kararın hem çok üzücü, hem de örgütlü yaşam adına adaletsiz olduğu görüşünü dile getirdi.

KTÖS ve KTOEÖS demokratik örgütlere çağrı için yayımladıkları ortak mektupta şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle, bu kararla KAMPÜS-SEN’in hedef alındığı ve esas amacın hem sendikayı susturmak, hem de iş güvensizliği ortamı yaratarak tüm çalışanları korkutup sindirmek olduğu açıktır.

Bu kararın merkezi Ankara ODTÜ Rektörlüğü’dür. ODTÜ’nün itibarının zedelenmesine yol açan bu tip kararlar alması hem çok üzücüdür, hem de örgütlü yaşam adına adaletsizdir. ODTÜ'nün bu hukuksuz kararında izlediği yolu benimsemediğimiz gibi, bu yargısız infazı uluslararası kurumlara da taşıyacağız.

Bizler, eşitlik, demokrasi, özgürlük, insan hakları ve emek mücadelesi veren örgütler ile dayanışma içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Bu anlamda sizin aracılığınızla tüm ODTÜ bileşenlerini, akademisyen arkadaşlarımızı ve Türkiye'deki sivil toplum örgütlerini dayanışmaya davet ederiz.”

İki sendika ortak mektuplarında, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafından imzalanan “iktisadi ve mali” protokole de değinerek, protokolü tek taraflı bir eylem olarak kabul ettikleri görüşünü belirttiler.

Mektupta, protokolü “Kıbrıs Türk Toplumu’nun onurunun, sağlığının, özgürlüğünün yok edilmesi ve ekonomik varlıklarının, din algısının, ulusal duygularının, dilinin, kültürünün, politik ve sosyal kurumlarının parçalanması olarak gördüklerini” belirtilerek, bu durumun Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü’ne de aykırı olduğu görüşünü dile getirdiler.

Mektupta, Avrupa Komisyonu’nun 2021 Türkiye Raporu’nda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafından imzalanan “iktisadi ve mali” protokolden ciddi bir endişe duyulduğunun yer aldığı da savunuldu.