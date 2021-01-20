KTÖS, yeni Etuce Projesine onlıne katılarak, deneyimlerini paylaştı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Eğitim Sendikaları ve Kapsayıcı Okullar: Eğitimde Çeşitliliği Kucaklamak” temasında hazırlanan yeni ETUCE projesine online katılarak, ülke adına deneyimlerini paylaştı.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, ETUCE adına Dominique Danau (SAGO Research) tarafından yürütülen çalışma, Avrupa bölgesindeki çeşitli kapsayıcı eğitim sistemlerinin masa araştırmasına ve 38 farklı ülkedeki 60 sendikadan gelen katılımcılarla ETUCE üye kuruluşları arasında yapılan çevrimiçi bir ankete dayanıyor.

Araştırma raporuna ek olarak, çeşitli ulusal ve yerel bağlamlarda kapsayıcı öğrenme ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin İyi Uygulamalar Kataloğu 2021’de yayınlanacak.

Rapora göre, dijitalleşme, artan eşitsizlikler, eğitimin piyasalaşması ve özelleştirilmesi, aşırı sağ söylemin yükselişi, artan bireysellik ve son zamanlarda mevcut COVID-19 salgını gibi diğer faktörler de Avrupa’da kapsayıcı eğitimin uygulanmasında etkili oluyor.

Bu sorunları ele almak için çalışma, ulusal ve AB politika yapıcıları için kapsayıcı eğitimin başarılı bir şekilde uygulanmasına ilişkin bir dizi tavsiye önerilen raporda tavsiyeler şöyle:

“Kapsayıcı eğitimin uygulanmasını destekleyen açık bir kapsayıcı eğitim vizyonu politika çerçevelerine yerleştirilmelidir;

Her seviyedeki kapsayıcı eğitim çerçevelerinin ve stratejilerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmenlerin, akademisyenlerin ve diğer eğitim personelinin anlamlı katılımı bir zorunluluktur;

Farklı bir eğitim ortamında çalışmaya uyum sağlamak için, başlangıç öğretmen eğitimi ve tüm öğretim profesyonellerinin öncelikleri yansıtan sürekli mesleki gelişiminin sağlanması gereklidir;

Yeterli destek mekanizmaları, ör. Kapsayıcı eğitim yaklaşımlarının uygulanmasını sağlayan tüm öğretim profesyonellerine ek destek personeli ve dahil etme için zaman ayrılması sağlanmalıdır;

Çok kurumlu yaklaşımlar, kapsayıcı eğitimin uygulanması için çok önemlidir;

Liderliğe bağlılık ve liderliğe gerekli desteğin sağlanması, eğitimde çeşitliliği kucaklamanın önemli koşullarıdır;

Uygun ve amaca yönelik değerlendirme ve izleme sistemleri hem eğitim kurumları düzeyinde hem de öğrencilerin öğrenme süreci düzeyinde kullanılmalıdır;

Eğitim sendikalarının, eğitim personelinin çalışma koşulları da dahil olmak üzere kapsayıcı eğitimin tüm yönleriyle ilgili tartışmalara ve müzakerelere dahil olması gerekliliktir.”

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları, çalışmaya göre, öğretmenlerin, akademisyenlerin, eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ve diğer eğitim personelinin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarının analiz edilerek, özel ihtiyaçları olan öğrenciler için daha kapsayıcı desteğin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Emiroğulları, gerekli politika çerçeveleri, ilgili ilk ve sürekli mesleki gelişim, öğretmen destek mekanizmaları ve eğitim personelinin ve sendikaların karar alma sürecine katılımının, Avrupa’da kapsayıcı eğitimin başarılı bir şekilde uygulanması için en önemli koşullar arasında olduğunu kaydetti.

Emiroğulları, KTÖS olarak Dünya’daki iyi örnekleri Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’ne uyarlayarak, öğretim faaliyetlerini ileriye taşımanın sorumlulukları arasında olduğunu ifade ederek, eğitim sisteminin kapsayıcı, barışçıl, adil ve eşitlikçi olması için mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.