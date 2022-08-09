KTÖS’ten 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’na ilişkin açıklama

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), bugün Konya'da başlayacak olan 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’nda Kıbrıslı Türk sporcuların yer almayacak olmasına tepki gösterrdi.

"Kıbrıs Türk toplumunun, Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece “izolasyon ve ambargo masallarıyla avutulmaya devam edeceği” görüşünü savunan KTÖS, Kıbrıslı Türklerin yerinin Avrupa Birliği (AB) olduğunu, AB çatısı altında sportif, sosyal ve eğitim faaliyetlerine katılmaları için görüşmelerin başlaması çağrısını yineledi.

KTÖS Genel Başkanı Mustafa Baybora tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumu, bugünlere gelebilmek için büyük mücadeleler vermiştir. Kıbrıs Türk toplumu her türlü olumsuz koşullar altında mücadele ederken bile spor, kültür ve sanat alanlarında önemli değerler yetiştirmiştir” dedi.

Baybora, açıklamasında “Kıbrıslı Türklerin yeri Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği çatısı altında sportif, sosyal ve eğitim faaliyetlerine katılmamız için görüşmelerin başlaması, Kıbrıs Rum Liderliği ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun üzerine düşeni yapması için çağrımızı yeniliyoruz” ifadelerini de kullandı.