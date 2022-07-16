KTÖS’ten Asgari Ücret eleştirisi…

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Yıllık enflasyonun yüzde 110.42’ye, gıda enflasyonunun yüzde 126’ya ulaştığı KKTC'de hayatı ucuzlatacak politikaların hükümet tarafından gündeme alınamadığı gibi, temel gıda maddeleri ve temel hizmetlerdeki yüzde 200’lere varan fiyatların da kontrol edilemediğini savundu.

Sendika adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Burak Maviş, temel ihtiyaçlarını gidermek ve insanca bir hayatın gereklilikleri yerine getirmenin her vatandaşın hakkı olduğunu belirterek, "Bir maaş artışı olmayan ve sadece önceden oluşan ekonomik kayıpları kısa süreliğine giderebilecek bir araç olan hayat pahalılığı oranının asgari ücretliler dahil, her çalışana iki ayda bir yansıtılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Yanlış ekonomi politikaları ve Türk Lirası’nın döviz karşısındaki kırılgan yapısı nedeniyle “faiz, döviz-kur ve enflasyon” sarmalına girildiğini kaydeden Maviş, bu dönemde dar gelirli, düşük maaşlı, göç yasasına tabi ve dezavantajlı gruplardaki vatandaşlara Hayat Pahalılığı oranının üstünde artış yapılması ve küçük esnafın da desteklenmesinin elzem olduğunu belirtti.

Asgari ücretli çalışana yapılan artışın enflasyon rakamlarının altında yansıtılmasının asgari ücretliden ,55 (1200 TL civarı) bir miktarın çalınması anlamına geleceğini savunan Maviş, Asgari Ücret belirlenirken “Hayat Pahalılığı oranı dikkate alınır” ilkesinin görmezden gelindiğini ileri sürerek, bunu "siyaset için bir utanç" olarak niteledi.

Maviş ayrıca, "yeni asgari ücrete göre bir vergi düzenlemesi yapılmaması ve yeni göreve başlayan göç yasasına tabi eğitim/kamu emekçilerinin 900 TL civarı fazla gelir vergisi ödemeye mahkûm edilmesinin" de utanç verici olduğunu belirtti.

Maviş, "Bu anlamda açlık sınırı altında kalan 8 bin 500 TL’lik asgari ücretle ilgili Çalışma Bakanlığı‘na bağlı Asgari Ücret Tespit Komisyonu‘na resmi itirazda bulunacağımızı kamuoyu ile paylaşır, hükümeti bu utançtan geri adım atmaya çağırırız." ifadelerini kullandı.