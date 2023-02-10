KTSO: "2 tır UHT süt deprem bölgelerine gönderildi, 2 tır hellim ise, üretimi tamamlanır tamamlanmaz gönderiledek"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Türkiye’nin 10 ilini etkileyen ve büyük yıkım ile can kaybına neden olan depremde yaraların sarılması için ülkede güzel örnek birliktelikler oluşturulduğunu bildirdi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hayvancılar Birliği’nin süt bağışıyla, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) çatısı altında örgütlü Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) üyesi imalatçıların 2 tır UHT sütü deprem bölgelerine gönderdiğine işaret edilerek, 2 tır hellimin ise, üretimi tamamlanır tamamlanmaz hemen gönderileceği, belirtildi.

KTTO açıklamasında, "Oda olarak böylesine kötü günlerde iki değerli üretici kuruluşumuzun birlikteliği bizleri gururlandırmaktadır. Her iki birliğe de teşekkür ederiz. Koydukları katkı çok önemli ve anlamlı." ifadelerine yer verildi.

Her iki birlik yetkilileri ise, “Böylesine büyük bir yaranın ancak birlik ve dayanışma içerisinde üstesinden gelinebileceği inancıyla, elimizden geldiğince katkılarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.