KTSO: “Basınımız demokrasimizin vazgeçilmezidir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Basınımız demokrasimizin vazgeçilmezidir” dedi.

Odadan yapılan açıklamada, “KTSO, basınımızı, demokrasimizin vazgeçilmezi olarak görmektedir. Kamuoyundaki sesimiz olan basınımız, üretim ile kalkınma yolunda verdiğimiz mücadelede her zaman yanımızda olmuştur” diyerek, tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

KTSO mesajında devamla, “Halkın doğru haber alabilmesi için gecesini gündüzüne katarak özveriyle görev yapan basın emekçileri aynı zamanda bizler gibi üreticidirler. Habercilik etik değerleri içerisinde ürettikleri haberlerle, toplumumuzun bilinçlenmesi, haberdar olması, gerektiğinde tepki koyması açısından önemli rol oynamaktadırlar. Bu yüzden basınımız demokratik düzenin işlemesi açısından da vazgeçilmezdir” denildi.