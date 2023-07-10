KTSO: “Basınımız demokrasimizin vazgeçilmezidir”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Basınımız demokrasimizin vazgeçilmezidir” dedi.
KTSO mesajında devamla, “Halkın doğru haber alabilmesi için gecesini gündüzüne katarak özveriyle görev yapan basın emekçileri aynı zamanda bizler gibi üreticidirler. Habercilik etik değerleri içerisinde ürettikleri haberlerle, toplumumuzun bilinçlenmesi, haberdar olması, gerektiğinde tepki koyması açısından önemli rol oynamaktadırlar. Bu yüzden basınımız demokratik düzenin işlemesi açısından da vazgeçilmezdir” denildi.