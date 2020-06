KTSO: "Gün kavga günü değil, sıkıntılı günlerden kurtulmak için canla başla çalışma günüdür"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), günün; kavga günü değil, iktidarı ve muhalefeti ile bir bütün olarak içinde bulunulan sıkıntılı günlerden kurtulmak için canla başla çalışma günü olduğunu belirtti.

KTSO açıklamasında, “Sanayi Odası olarak, hükümet ortaklarını, ülkenin ivedilikle ihtiyaç duyduğu adımlara yoğunlaşmaya ve bir an önce ihtiyaç duyulan ekonomik paketleri hazırlayarak hayata geçirmeye çağırıyoruz” denildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, gerek ülkesel gerekse küresel anlamda oldukça zorlu bir sürecin içerisinden geçildiği, şartların böylesine zorlayıcı olduğu dönemlerde, ülkelerin en temel ihtiyacının her alanda istikrarlı politikalar izlemek, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ekonominin pandemi sürecinin yarattığı etkilerle “her geçen gün dibe vurduğu”, tüm kesimlerin yeni hazırlanacak ekonomik paketlerin hazırlığını dört gözle beklediği bir dönemde ülkeyi bir de siyasal istikrarsızlığa sürüklemenin yanlış bir tutum olduğu kaydedildi.

“Sanayi Odası olarak, hükümet ortaklarını, ülkenin ivedilikle ihtiyaç duyduğu adımlara yoğunlaşmaya ve bir an önce ihtiyaç duyulan ekonomik paketleri hazırlayarak hayata geçirmeye çağırıyoruz” denilen açıklamada, ülkenin kavga veya seçime değil istikrara ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Odadan yapılan açıklamada, “Gün küçük siyasi zaferlerin peşine düşme zamanı değildir. Gün siyasi istikrarsızlıklarla boğuşma, ülkeyi hükümetsiz bırakmaya kadar gidebilecek davranışlar içine girme günü değildir. Gün sorumsuzca değil, tam tersine yüksek bir sorumluluk anlayışı ile inisiyatif alarak, ülke sorunlarının çözümü yönünde adımlar atma günüdür. Gün kavga değil, iktidarı ve muhalefeti ile bir bütün olarak içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden kurtulmak için canla başla çalışma günüdür.” denildi.

Siyasal çıkarları ülkesel çıkarların önüne koymak, ülkeyi siyasal krizlerle boğuşturmak ve böylesine sıkıntılı bir dönemde ülkeyi bir erken seçim sürecine sokmanın sorumluluk anlayışı ile bağdaşmayacağı kaydedilen açıklamada; bu davranışın, sergileyenlere ne şimdi ne de gelecekte hiç bir şey kazandırmayacağı belirtildi.