KTSO heyeti Londra’da potansiyel alıcı firmalarla bir araya gelecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ihracata yönelik üretim yapan firmalardan oluşan Ticaret Heyeti, , 9 Haziran tarihinde ilk kez Copthorne Tara Hotel Kensington Londra’da olacak.

Heyete; gıda, bilişim, mobilya, inşaat, endüstriyel mutfak ve tekstil sektörlerinden toplam 14 firma katılacak. Söz konusu organizasyonda, bu firmalar İngiltere'deki potansiyel alıcı firmalarla bire bir görüşmeler yaparak ihracatlarını İngiltere’ye de taşımayı hedefliyor.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Oda olarak 2022’yi ‘İhracat Yılı’ olarak ilan ettik. Londra Ticaret Heyeti de bunun ilk ve en büyük etkinliği” dedi.

Kamacıoğlu, Londra Ticari Heyeti’nden çok umutlu olduğunu belirterek, “Bugün Birleşik Krallık’ta 300 binden fazla Kıbrıslı Türkün yaşaması bağlarımızı güçlü kılarken, bunu sosyal ve ekonomik bir bedende birleştirmenin zamanı gelmiştir. Bizler KTSO olarak bu ilk adımı atıyoruz” diye konuştu.

İngiltere pazarında Kıbrıs ürünleri görmekten mutluluk duyacak ciddi bir Kıbrıslı Türk nüfusu olduğunu hatırlatan KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Birleşik Krallık’taki Kıbrıslı Türk toplumunun potansiyel alıcı olması Kıbrıs ürünlerinin bu pazar içerisinde artan bir şekilde yer alabilmeleri adına önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Şüphesiz Londra Ticari Heyeti bizim için önemli bir adım olacaktır. Söz konusu etkinliğimizde Londralı iş insanlarını da etkinliğimizde görmekten mutluluk duyarız.”