KTSO iki yıllık icraat ve hedeflerini paylaştı

Ali Kamacıoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu, iki yıllık görev süresince gerçekleştirilen çalışmaları içeren değerlendirmeyi ve hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Mayıs 2021’de göreve geldiklerinde koydukları hedefleri gerçekleştirmek için aralıksız çalıştıklarını kaydetti.

Geleceğe ışık tutmak ve kendine yeten ülke ekonomisi için yola çıktıklarını dile getiren Kamacıoğlu, değişim, üretim ve kalkınma misyonuna uygun doğrultuda hızla çalışmalarına başladıkları günlerin bugün kendilerine dün gibi yakın geldiğini belirtti.

İlk hedefinin sanayicinin çalışma izinleri işlemlerinin Oda bünyesinde yapılmasını sağlamak ve böylece çalışma izniyle ülkeye gelen çalışanlar için bankalardan istenilen ve sanayicilerin üstünde çok büyük bir yük olan teminat mektuplarını sonlandırmak olduğunu dile getiren Kamacıoğlu, ikinci büyük hedeflerinin ise Kıbrıs Türk Sanayi Envanteri çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak olduğunu kaydetti.

Sanayi bölgelerinin düzenlenmesi konusunda kararlı olduklarını söylediklerini dile getiren Kamacıoğlu, “Amacımız sanayi bölgelerinin temizlenmesi, alt yapı sorunlarının giderilmesi ile sanayicimizin çalışma verimliliğinin artırılmasını sağlamaktır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığımız ile Odamız arasındaki iş birliği sonucunda, sanayi bölgelerimizin alt yapı eksiklerini giderecek finansman ihtiyacı yerel kaynaklarımız ve Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İş birliği Protokolü ile karşılanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sanayi Odası'nın yerli üretimi, üreticiyi destekleme hedefini tüm çalışmalarının merkezine koyduğunu kaydeden Kamacıoğlu, “Sanayicimizin dünya standartlarında üretim yapabilmesi için, o kıvılcımı yakmak için göreve talibiz demiştik. İlgili bakanlıklarla birlikte “KKTC İhracat Eylem Planı” çalışmasını yaptık. Ülkede sürdürülebilir bir ekonomi yaratılması için üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bu inanç yönünde çabalarımızı sürdürdük.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik açıdan güçlenmesi, kalkınması ve özellikle katma değerli üretimin gelişmesi ve ihracatın artması için sanayi teşvikleri ve krediler konularında iş birliği çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Kamacıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM), Ankara Ticaret Odası (ATO), Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) başta olmak üzere Türkiye’deki Odalarla iş birliklerini her zaman canlı tuttuklarını belirtti.

Yeşil Hat Ticaretindeki gelişmeleri, aksaklıkları, çözüm önerilerini ve Kuzey Kıbrıs sanayisi ile ilgili konuları Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar (KTEZO) ile birlikte Brüksel’e yaptıkları çalışma ziyaretinde taleplerini dile getirdiklerini kaydeden Kamacıoğlu, “Kısa süre sonra Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Direktörü Mario Nava başkanlığındaki heyetin ve Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktör Yardımcısı Kjartan Björnsson’un Odamızı ziyaretlerinde ilişkilerimizi çok verimli konuma taşıdık.” dedi.

Ülkenin doğasının en önemli ürünlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağı ihracatının artması için çalışmanın hedefleri arasında olduğunu dile getiren Kamacıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) yıllardır verdiği mücadele sonuçlanarak ilk kez Güney’e zeytinyağı satışı gerçekleştirilmiştir.

KWs başına 2010 yılından beri 10 kuruş olarak sanayiciye uygulanan elektrikteki desteğin, önemli bir yüzdelik getirilerek uygulanması için tüm makamlarla görüşüyoruz. KTSO Yönetim Kurulu olarak yenilenebilir enerji kooperatifi kurulum çalışmalarını başlattık.

Tüm finansmanı Odamız tarafından sağlanan Odamız bünyesinde bulunan 22 sanayi sektörünün görsel tanıtım projesini tamamladık.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Kuzey Kıbrıs’taki 48 oda, birlik, federasyon ve derneği 10 Şubat 2023 tarihinde Odamızda toplantıya davet ettik ve “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”nu hayata geçirdik. Bu süreçte Odamız üzerine düşeni yaparak; çalışmaların, planlamanın üssü oldu, Personelimizle ve Oda imkanlarıyla gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Yapılan çalışmalar ve bağışlar sonucunda demircisiyle, elektrikçisiyle, mobilyacısıyla, kaplamacısıyla dökülen alın terinin gurur verici başarısıyla 400’e yakın yaşam evi üretilerek Türkiye Cumhuriyeti deprem bölgesine teslim edildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk halkının üretim tarihinin akıl defteri, üretimde, yol haritamızın belirlendiği bir kuruluştur.

Üstüne basa basa bir kez daha belirtmek isteriz ki, sanayi, üretim demektir. Üretmek toprağa sökülmemecesine kök salmak, yaşadığımız toprakları vatan yapmaktır.”